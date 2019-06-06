Сборная России по футболу вылетела в Саранск

Сборная России по футболу отправилась в Саранск, где 8 июня сыграет против "Сан-Марино". Команда вылетела самолетом из Москвы.



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В составе сборной России к матчам с Сан-Марино и Кипром готовятся 28 футболистов. Ранее расположение команды покинул полузащитник Юрий Газинский. Игрок "Краснодара" получил травму в контрольном матче с "Чертаново".

Футболисты проводили подготовку на базе в Новогорске. 7 июня команда проведет тренировку в Саранске. После игры с Сан-Марино команда отправится в Нижний Новгород. Там 11 июня состоится игра с Кипром.

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