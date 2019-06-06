Мутко: если Федун уйдет из "Спартака", клуб вылетит в первый дивизион

Бывший президент РФС Виталий Мутко встал на защиту владельца "Спартака" Леонида Федуна, который постоянно подвергается критике со стороны болельщиков и журналистов. По мнению вице-премьера РФ, благодаря Федуну клуб продолжает свое существование.
"Если он завтра уйдет, этот клуб пойдет в первый дивизион. Кто-то хочет купить ("Спартак")? Пусть придет купит", - приводит "Интерфакс" слова Мутко.
По словам Мутко, "Спартак" ежегодно зарабатывает на стадионе "Октрытие Арена" около 10 миллиардов.
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