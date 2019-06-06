Российский спортсмен может получить серебряную медаль Олимпиады-2012 вместо бронзовой

Серебряный призер Олимпиады-2012 в гребле на байдарках и каноэ литовец Евгений Шуклин может быть лишен награды. После перепроверки в его допинг-пробе было найдено запрещенное вещество.
В феврале Шуклин получил письмо из лаборатории, в котором говорилось о перепроверке, сообщает "Спутник". После вскрытия пробы В там был обнаружен туринабол. Делом занимается дисциплинарная комиссия МОК.
Если в МОК признают нарушение, Шуклин должен будет вернуть награду и 58 тыс. долларов призовых. Сам спортсмен не дает каких-либо комментариев до официальной информации.
В таком случае награда будет вручена россиянину Ивану Штылю, который занял в заезде на 200 метров третье место. Его бронзовая награда достанется испанцу Альфонсо Бенаведису.
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