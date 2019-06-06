Бывший тренер "Анжи" считает, что власти Дагестана предали клуб

Власти Дагестана предали футбольный клуб "Анжи". Такое мнение высказал бывший главный тренер команды Магомед Адиев.



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"Анжи" в прошлом сезоне вылетел из премьер-лиги, но не смог заявиться даже в ФНЛ. У клуба долги в размере 90 млн рублей. Бюджет на следующий сезон составляет 27 млн, чего должно хватить для заявки в ПФЛ.

По мнению Адиева, власти республики должны были помочь клубу, который олицетворяет Дагестан.

"Предал ли Дагестан "Анжи"? Думаю да, это мое мнение. Клуб "Анжи" представляет республику Дагестан на российской арене. В любом случае, считаю, правительство региона должно уделять команде какое-то внимание", - заявил Адиев в интервью "Спорт-Экспрессу".

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