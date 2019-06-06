Календарь чемпионата России по футболу составлен Высшей школой экономики

Российская премьер-лига (РПЛ) на общем собрании утвердила календарь чемпионата на следующий сезон. Расписание было составлено при помощи математического алгоритма, разработанного специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).



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При составлении календаря были учтены интересы клубов, футболистов, болельщиков, трансляторов и других участников процесса. При помощи алгоритма удалось равномерно распределить матчи между топ-клубами по сезону, сообщает "Интерфакс".

Презентация календаря состоится сегодня в эфире "Матч ТВ". Ранее стало известно, что дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится во второй половине августа.

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