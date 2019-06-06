Календарь чемпионата России по футболу составлен Высшей школой экономики

Российская премьер-лига (РПЛ) на общем собрании утвердила календарь чемпионата на следующий сезон. Расписание было составлено при помощи математического алгоритма, разработанного специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).
При составлении календаря были учтены интересы клубов, футболистов, болельщиков, трансляторов и других участников процесса. При помощи алгоритма удалось равномерно распределить матчи между топ-клубами по сезону, сообщает "Интерфакс".
Презентация календаря состоится сегодня в эфире "Матч ТВ". Ранее стало известно, что дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится во второй половине августа.
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