Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами. Глава государства сегодня провел встречу с руководителями международных информагентств, сообщает "РИА Новости".
Мэтисон увлекается тайским боксом. В обращении к Путину она подчеркнула, что не рискнула бы выйти с ним на ринг. На это президент ответил, что согласился бы выйти против девушки только на татами.
"Каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами - пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю", - заявил Путин.
Известно, что президент России увлекается дзюдо. Он занимается этим видом спорта с 11 лет. В 2010 году Путин получил диплом "Доктор в области дзюдо" корейского университета Енин.
Президент имеет черный пояс по каратэ. Кроме того, он является мастером спорта по самбо. Путин не раз становился чемпионом Санкт-Петербурга по этому виду спорта.
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