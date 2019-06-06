Неймар может пропустить четыре месяца из-за травмы

Футболист сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар может пропустить до четырех месяцев из-за травмы. Игрок сегодня порвал связки голеностопа в товарищеском матче против Катара. Бразилец покинул поле в середине первого тайма, а со стадиона уходил на костылях.



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По сведениям L'Equipe, Неймару предстоит пропустить от трех до шести недель, если не потребуется операция. В том случае, если оперативное вмешательство все же будет нужно, футболист пропустит четыре месяца и вернется на поле ближе к концу октября.

Неймар в прошедшем сезоне провел только 23 игры за "ПСЖ", в которых забил 20 мячей. Большую часть сезона бразилец пропустил из-за травмы.

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