Моуринью ушел с канала RT и пошутил над своим падением в Балашихе

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Интера", "Реала" и "Порту" Жозе Моуринью объявил о том, что уходит с канала Russia Today. Португалец работал там в качестве эксперта на матчах Лиги чемпионов.



Это не футбол: хоккеист Дацюк «уронил» на лед Жозе Моуринью / Новости от 05.02.2019 11:01

RT устроил прощальную встречу для Моуринью и даже расстелил перед ним красную дорожку. Тренер поблагодарил канал за сотрудничество и вспомнил эпизод с падением на льду в Балашихе.

Моуринью приехал на матч КХЛ между "Авангардом" и СКА, чтобы произвести первое вбрасывание. Португалец на льду поскользнулся и упал. На помощь к нему подоспел капитан питерского клуба Павел Дацюк.

"Я доволен тем путем, который мы прошли вместе. Но мне пора возвращаться в игру. Спасибо, что организовали эту вечеринку с красной дорожкой. Единственное, что мне здесь не понравилось, это мои танцы на льду", - с улыбкой сказал Моуринью.

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