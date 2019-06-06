Моуринью ушел с канала RT и пошутил над своим падением в Балашихе

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Интера", "Реала" и "Порту" Жозе Моуринью объявил о том, что уходит с канала Russia Today. Португалец работал там в качестве эксперта на матчах Лиги чемпионов.
RT устроил прощальную встречу для Моуринью и даже расстелил перед ним красную дорожку. Тренер поблагодарил канал за сотрудничество и вспомнил эпизод с падением на льду в Балашихе.
Моуринью приехал на матч КХЛ между "Авангардом" и СКА, чтобы произвести первое вбрасывание. Португалец на льду поскользнулся и упал. На помощь к нему подоспел капитан питерского клуба Павел Дацюк.
"Я доволен тем путем, который мы прошли вместе. Но мне пора возвращаться в игру. Спасибо, что организовали эту вечеринку с красной дорожкой. Единственное, что мне здесь не понравилось, это мои танцы на льду", - с улыбкой сказал Моуринью.
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