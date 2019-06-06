Все клубы РПЛ, кроме "Спартака", проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд. Только один клуб оказался против такой идеи - московский "Спартак", сообщает "Спорт-Экспресс".



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Решение РПЛ должно быть утверждено на следующем исполкоме РФС. Когда состоится собрание, пока неизвестно.

Ранее расширение лиги обсуждалось на исполкоме 23 мая. В целом РФС поддержал инициативу. Предполагается, что лига будет расширена с сезона-2020/21. В таком случае в следующем году из РПЛ напрямую никто не вылетит. Две последние команды чемпионата проведут стыковые матчи с 3-й и 4-й командами ФНЛ.

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