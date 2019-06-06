Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд. Только один клуб оказался против такой идеи - московский "Спартак", сообщает "Спорт-Экспресс".
Решение РПЛ должно быть утверждено на следующем исполкоме РФС. Когда состоится собрание, пока неизвестно.
Ранее расширение лиги обсуждалось на исполкоме 23 мая. В целом РФС поддержал инициативу. Предполагается, что лига будет расширена с сезона-2020/21. В таком случае в следующем году из РПЛ напрямую никто не вылетит. Две последние команды чемпионата проведут стыковые матчи с 3-й и 4-й командами ФНЛ.
Читайте также:
"Анжи" с бюджетом в 27 млн рублей попробует заявиться в ПФЛ
Футболист Дриусси: я не попал в сборную Аргентины, потому что играю в России
Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.