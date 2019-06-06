Футболист Зозуля рассказал, почему сборная Украины стала худшей на Евро-2016

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, почему сборная провалилась на чемпионате Европы 2016 года. Команда стала худшей на турнире, проиграв три матча в группе Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).



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"Мы просто взяли и об...сь, будем называть все своими именами. Тяжело было выходить на улицу. Перед Евро убрали Заварова, этого я до сих пор не понимаю. А в футболе не бывает мелочей. Пять лет мы играли в простой футбол, а тут начали в сборную Испании.

Еще и с женами поехали на пляже позагорать. Жены между собой ругаются, это все идет в прессу... Футболисты могут послать друг друга и помириться. У жен так не бывает.

Кто организовал сбор в Сардинии перед Евро? Наверное тот, кто там много играл (Андрей Шевченко, - прим. ред.). Я против этого, не надо на пляже загорать. Перед таким турниром можно было провести сбор на Украине, лишь бы был результат", - заявил Зозуля в интервью на Youtube-канале "Бомбардир".

Зозуля после Евро-2016 не вызывался в сборную Украины. Футболист уехал в Испанию, где выступал за "Бетис" и "Альбасете".

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