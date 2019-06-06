Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки

Неймар получил серьезную травму в товарищеском матче сборной Бразилии против Катара. Футболист покинул поле на 21-й минуте при помощи врачей команды. Со стадиона нападающий уходил на костылях.



Неймар на костылях покидает стадион

У Неймара диагностировано повреждение связок голеностопа. Футболист пропустит Кубок Америки, который с 14 июня по 7 июля пройдет в Бразилии. "Селесао" сыграет с командами Венесуэлы, Боливии и Перу.

Для Неймара это уже третья травма за сезон, большую часть которого он пропустил. Кроме того, футболиста обвиняют в изнасиловании. Девушка, с которой встречался бразилец, подала заявление в полицию.

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