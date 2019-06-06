СКА подписал контракт с хоккеистом "Филадельфии"

Питерский СКА подписал контракт с финским хоккеистом Йори Лехтеря. Соглашение между сторонами рассчитано на один год, сообщает пресс-служба армейцев.
Центрфорвард Лехтеря в 2008 году был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ, но выступления в лиге он начал спустя восемь лет. В сезоне-2010/11 игрок выступал за "Локомотив" в КХЛ, последующие три сезона - за "Сибирь". В КХЛ на его счету 178 матчей и 153 (55 шайб+98 передач) очка.
В НХЛ Лехтеря провел три сезона за "Сент-Луис", а последний - в составе "Филадельфии". В его активе 280 игр и 108 (33+75) очков.
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