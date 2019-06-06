Футболист "Зенита" Себастьян Дриусси не попал в сборную Аргентины для участия в Кубке Америки-2019. Игрок считает, что сыграть за команду ему помешал чемпионат России.
В прошлом сезоне Дриусси провел 42 матча в составе "Зенита", в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач. По мнению футболиста, такая статистика в чемпионатах Англии, Германии, Испании или Италии позволила бы ему выступать на Кубке Америки.
"Я не играю в сборной, потому что выступаю в России. С такой статистикой в одной из лучших лиг Европы я мог бы получить место в составе, - приводит TyC Sports слова Дриусси.
Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Сборная Аргентины в групповом этапе встретится с командами Колумбии, Парагвая и Катара.
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