В Twitter опубликовано видео из номера отеля, в котором Неймар находился с девушкой, обвинившей его в изнасиловании. Камера, на которую снимался ролик, находилась в одной комнате, а пара в другой.
Судя по видео, Неймар и девушка ложатся в кровать, после чего между ними возникает скандал. Девушка пытается несколько раз ударить футболиста и кричит, что спортсмен "причинил ей боль, оставив одну".
Ранее стало известно, что девушка подала заявление в полицию в Бразилии. Инцидент произошел в мае в одном из парижских отелей. По словам девушки, она побоялась идти в участок во Франции и была морально подавлена.
В Бразилии Неймару вручили повестку в суд. Позже появилось сообщение, согласно которому девушка изменила свои показания и заявила, что интимная близость была по обоюдному согласию, но футболист причинил ей боль.
Неймар в составе сборной Бразилии готовился к домашнему Кубку Америки. Сегодня стало известно, что футболист не примет участие в турнире из-за травмы. В товарищеском матче с Катаром (2:0) он получил разрыв связок голеностопа.
Читайте также:
Полуголая девушка, выбежавшая на поле, оштрафована на $17 тыс.
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
"Анжи" с бюджетом в 27 млн рублей попробует заявиться в ПФЛ
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
В Брюсселе Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.