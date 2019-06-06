В сети опубликовали видео Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

В Twitter опубликовано видео из номера отеля, в котором Неймар находился с девушкой, обвинившей его в изнасиловании. Камера, на которую снимался ролик, находилась в одной комнате, а пара в другой.



Неймар и девушка. Видео из отеля

Судя по видео, Неймар и девушка ложатся в кровать, после чего между ними возникает скандал. Девушка пытается несколько раз ударить футболиста и кричит, что спортсмен "причинил ей боль, оставив одну".

Ранее стало известно, что девушка подала заявление в полицию в Бразилии. Инцидент произошел в мае в одном из парижских отелей. По словам девушки, она побоялась идти в участок во Франции и была морально подавлена.

В Бразилии Неймару вручили повестку в суд. Позже появилось сообщение, согласно которому девушка изменила свои показания и заявила, что интимная близость была по обоюдному согласию, но футболист причинил ей боль.

Неймар в составе сборной Бразилии готовился к домашнему Кубку Америки. Сегодня стало известно, что футболист не примет участие в турнире из-за травмы. В товарищеском матче с Катаром (2:0) он получил разрыв связок голеностопа.

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