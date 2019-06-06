Тренерский штаб сборной Кипра огласил заявку команды на матчи отборочного турнира Евро-2020. Киприоты 8 июня в Глазго сыграют против Шотландии, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретится с Россией.
В заявке 23 футболиста, большинство представляет чемпионат Кипра. В состав попал 22-летний полузащитник "Тоттенхэма" Энтони Георгиу.
Футболист с 2013 года находится в системе лондонского клуба. За основную команду он провел 1 матч, выйдя на поле в Лиге Европы против кипрского АПОЭЛ. В январе он перешел на правах аренды до конца сезона в испанский "Леванте", где выступает за вторую команду.
В составе сборной Кипра Георгиу провел три игры. За команду он дебютировал в марте 2018 года.
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