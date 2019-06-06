"Анжи" с бюджетом в 27 млн рублей попробует заявиться в ПФЛ

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб направил письмо в РФС с просьбой пройти внештатную процедуру лицензирования на следующий сезон. Махачкалинцы планируют заявиться в ПФЛ.
Клуб в прошедшем сезоне вылетел из РПЛ, но не смог заявиться в ФНЛ. По словам Аграгимова, бюджет команды для участия во втором по силе дивизионе должен составлять минимум 350 млн рублей. Кроме того, клуб не должен иметь текущих задолженностей, сообщает ТАСС.
На данный момент долги "Анжи" составляют 90 млн рублей. 75 млн - задолженность перед игроками, 15 млн - налоги и долги по трансферам. Клуб ведет переговоры о реструктуризации и пытается исправить финансовое положение за счет продажи футболистов.
Аграгимов отметил, что бюджет клуба на следующий сезон составит 27 млн рублей, что достаточно для ПФЛ. Ставка будет сделана на собственных воспитанников.
Читайте также:
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы на стадионе в Туле
Полуголая девушка, выбежавшая на поле, оштрафована на $17 тыс.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.