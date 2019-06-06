"Анжи" с бюджетом в 27 млн рублей попробует заявиться в ПФЛ

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб направил письмо в РФС с просьбой пройти внештатную процедуру лицензирования на следующий сезон. Махачкалинцы планируют заявиться в ПФЛ.



Русский футбольный клуб \"Анжи\" оказался на грани исчезновения

Клуб в прошедшем сезоне вылетел из РПЛ, но не смог заявиться в ФНЛ. По словам Аграгимова, бюджет команды для участия во втором по силе дивизионе должен составлять минимум 350 млн рублей. Кроме того, клуб не должен иметь текущих задолженностей, сообщает ТАСС.

На данный момент долги "Анжи" составляют 90 млн рублей. 75 млн - задолженность перед игроками, 15 млн - налоги и долги по трансферам. Клуб ведет переговоры о реструктуризации и пытается исправить финансовое положение за счет продажи футболистов.

Аграгимов отметил, что бюджет клуба на следующий сезон составит 27 млн рублей, что достаточно для ПФЛ. Ставка будет сделана на собственных воспитанников.

Читайте также:

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы на стадионе в Туле

Полуголая девушка, выбежавшая на поле, оштрафована на $17 тыс.