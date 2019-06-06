Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций. Встреча состоялась в Порту и завершилась со счетом 3:1. Героем встречи стал нападающий Криштиану Роналду.



Прекращено уголовное дело в отношении Криштиану Роналду

Форвард в этой игре сделал хет-трик. Он забивал голы на 25-й, 88-й и 91-й минутах. Мяч в составе швейцарцев на счету Рикардо Родригеса.

Португальцы вышли в финал и могут выиграть второй трофей в своей истории. В 2016 году команда одержала победу на чемпионате Европы.

Соперником Португалии по финалу станет победитель матча Англия - Голландия, который состоится сегодня. Решающий матч пройдет в Порту 9 июня.

Читайте также:

Лига наций УЕФА: шанс для второго эшелона