Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций. Встреча состоялась в Порту и завершилась со счетом 3:1. Героем встречи стал нападающий Криштиану Роналду.
Форвард в этой игре сделал хет-трик. Он забивал голы на 25-й, 88-й и 91-й минутах. Мяч в составе швейцарцев на счету Рикардо Родригеса.
Португальцы вышли в финал и могут выиграть второй трофей в своей истории. В 2016 году команда одержала победу на чемпионате Европы.
Соперником Португалии по финалу станет победитель матча Англия - Голландия, который состоится сегодня. Решающий матч пройдет в Порту 9 июня.
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