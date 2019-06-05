УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы на стадионе в Туле

УЕФА допустил стадион тульского "Арсенала" к проведению домашних матчей в Лиге Европы. Летом команда дебютирует в еврокубках.



«Зенит» уступил «Арсеналу» в Туле / Новости от 03.12.2018 22:12

По сообщению клубной пресс-службы "канониров", стадион пока допущен только к матчам квалификации турнира. Вместе с тем, у арены существуют недочеты, которые необходимо исправить в ближайшее время - отсутствие освещения в зоне подъезда команд и плохое покрытие дорог около стадиона.

В случае выхода команды в групповой турнир требования УЕФА будут жестче, и комиссия организации посетит стадион еще раз. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что для руководства важно, чтобы все матчи "Арсенала" прошли на домашнем стадионе.

"Арсенал" стартует в Лиге Европы со 2-го раунда квалификации. Соперника команда узнает при жеребьевке 19 июня. Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

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