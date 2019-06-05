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Лига наций УЕФА: шанс для второго эшелона

Спорт print

В среду, 5 июня, стартует финальный раунд нового турнира УЕФА под названием Лига наций. Соревнования примут два португальских города - Гимарайеш и Порту. В первом полуфинале сыграют сборные Португалии и Швейцарии, в четверг встретятся Англия и Голландия. Матч за 3-е место и финал состоятся 9 июня.


Зачем нам Лига наций? Реплика Кирилла Кикнадзе / Новости от 11.10.2018 15:25

Турнир можно назвать сражением команд второго эшелона. Все четыре сборные не имеют в своем активе стабильных побед на европейских и мировых чемпионатах.

Исключение - сборная Португалии, которая выиграла Евро-2016. Но в целом это достижение является единственным для команды в ее истории. Максимальный результат на чемпионатах мира - 3-е место в 1966 году. Португальцы вышли в финальный раунд из группы с Италией и Польшей, по разу обыграв своих соперников и по разу сыграв вничью. Участие в предварительном раунде не принимал Криштиану Роналду, но в полуфинале он выйдет на поле.

Сборная Швейцарии - темная лошадка даже такого турнира. Команда не всегда попадает в финальные раунды чемпионатов мира и Европы. Самые успешные выступления - участия в четвертьфиналах ЧМ - датированы 50-ми годами прошлого века. У сборной, которая может победить за счет командной игры, также есть лидер - Харис Сеферович в предварительном раунде стал лучшим бомбардиром с пятью голами.

Швейцарцы вышли в финальный раунд из группы с Исландией и Бельгией. При этом путевку команда заработала драматичным образом. В последнем матче с бельгийцами, когда нужно было побеждать, Швейцария уже к 17-й минуте уступала в счете 0:2. Но показала характер и обыграла соперника 5:2.

Сборная Англии завоевала последний и единственный свой трофей в 1966 году, выиграв домашний чемпионат мира. Перед каждым крупным турниром англичане - фавориты, но каждый раз команде чего-то не хватает. Ближе всего к успеху сборная была на ЧМ-2018 в России, но в полуфинале в дополнительное время уступила Хорватии. Позже англичане не смогли завоевать даже бронзу, уступив Бельгии.

В предварительном раунде Лиги наций Англия вышла из сложной группы с Испанией и Хорватией. В матчах с "шашечными" англичане набрали 4 очка, а с испанцами обменялись победами. Звезда англичан - Харри Кейн, который стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, но пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Сборная Голландии - одна из самых ярких команд мира и в прямом, и в переносном смысле. "Оранжевые" выиграли Евро в 1988 году, а на чемпионатах мира трижды выходили в финал, но все три раза проиграли. После ЧМ-2014 выступления голландцев можно назвать провальными - на Евро-2016 и ЧМ-2018 они не попали.

В финальный раунд Голландия вышла из самой сложной группы с Испанией и Германией. С немцами голландцы дважды сыграли вничью, а с французами обменялись победами. В составе "оранжевых" уже давно нет звезд прошлых лет уровня Кларенса Зеедорфа, Робина ван Перси или Арьена Роббена. Но молодые футболисты будут играть с большим желанием. В команде есть нападающий, который совсем недавно "зажигал" в "Спартаке". Возможно, именно Квинси Промес станет открытием турнира.

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