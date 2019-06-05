Бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев может возглавить сборную России по футболу. Такое мнение в интервью "Советскому спорту" высказал агент ФИФА Алексей Сафонов.
По его мнению, многое зависит от руководства РФС. Если в организации вовремя проведут переговоры с Бердыевым, то стать главным тренером национальной команды он сможет после Евро-2020. В таком случае Станислав Черчесов возглавит "Спартак".
Сейчас сборная России готовится к отборочным матчам против Сан-Марино и Кипра. Команда в первых двух встречах набрала три очка, уступив Бельгии и обыграв Казахстан. Также в группе I выступает Шотландия.
В финальную часть Евро-2020 выйдут две команды. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12-ти разных странах Европы. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург.
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