Полуголая девушка, выбежавшая на поле, оштрафована на $17 тыс.

Кинси Волански, которая выбежала в на поле в финале Лиги чемпионов в откровенном купальнике, оштрафована на 17 тысяч долларов, сообщает Marca. 1 июня американская модель совершила забег до центрального круга стадиона в Мадриде, встреча была остановлена несколько минут.
Позже девушка заявила, что не преследовала каких-либо целей, а просто хотела "выйти из зоны комфорта". Вместе с тем, на ее купальнике была надпись с рекламой канала российского блогера Виталия Здоровецкого. Это может принести девушке и ее бойфренду 4 млн долларов.
После финала Кинси Волански стала известной на весь мир. За одну ночь на ее страницу в Instgram подписались 2,5 миллиона человек. Позже соцсеть заблокировала аккаунт модели.
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