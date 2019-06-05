Испанские клубы, кроме "Барселоны" и "Реала", против реформы Лиги чемпионов

Семь испанских команд подписали обращение к Европейской ассоциации клубов (ЕСА) и УЕФА, в котором указали, что выступают против реформы Лиги чемпионов. Возглавляет подписантов мадридский "Атлетико". На документе нет визы со стороны "Реала" и "Барселоны", которым реформа была бы выгодна.



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В письме клубы указали, что изменения могут стать "величайшей угрозой в истории европейского футбола". Также они выступают против закрытого характера обсуждения реформы.

Ранее сообщалось, что ЕСА и УЕФА планируют провести реформу с 2024 года. По сведениям СМИ, в Лиге чемпионов могут появиться несколько дивизионов с системой вылета. Тем самым 24 из 32-х команд турнира смогут обеспечить участие в турнире на следующий сезон вне зависимости от результатов в чемпионате.

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