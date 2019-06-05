Власти Татарстана не подтвердили уход Бердыева из "Рубина"

В руководстве Татарстана не подтвердили информацию об отставке главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева. Ранее об уходе сообщила пресс-служба клуба. Решение было принято по итогам собрания первых лиц казанской команды.
СМИ сообщили, что в "Рубине" недовольны результатами команды. Кроме того, в команде хотят сократить расходы. Зарплата Бердыева составляла 3 миллиона евро за сезон.
"На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК "Рубин" Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает", - заявила "РИА Новости" представитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Бердыев работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год, после чего ушел в "Ростов". Вернулся в Казань специалист в 2017 году, но прежних успехов не имел.
Тренер привел команду к двум чемпионствам - в 2008 и 2009 годах. Кроме того, казанцы успешно выступали в Лиге чемпионов. Всего под руководством Бердыева "Рубин" провел 478 матчей.
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