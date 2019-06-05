Адвокат Мамаева надеется, что 13 июня футболист выйдет на свободу

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, рассказал о том, как обстоит дело с апелляцией на решение Пресненского суда Москвы от 8 мая. Игрока, а также братьев Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого, приговорили к тюремным срокам за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.



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13 июня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты футболистов, а также апелляцию прокурора. По словам Бушманова, уже тогда подсудимые могут выйти на свободу.

"Надеемся, что 13 июня их освободят. Чем раньше это случится, тем для них это будет более благостно. Это позволит им летом восстановиться. ейчас у них уже нет возможности тренироваться и играть в футбол. На поле что-то переделывают, идет ремонт. Остался только спортзал", - приводит "РБ-Спорт" слова Бушманова.

Футболисты находятся в СИЗО с 10 октября 2018 года. На момент апелляции они проведут в изоляторе 8 месяцев, которые будут вычтены из срока в отношении 1 к 1,5. Мамаеву останется отбыть пять месяцев в заключении. Кроме того, футболисты могут просить об УДО после вступления приговора в силу.