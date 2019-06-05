Президент УЕФА осудил Макрона за его слова о реформе Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о реформе Лиги чемпионов. Политик заявил, что будет всеми доступными средствами бороться против изменений в еврокубковом турнире.



Макрон проголосовал на выборах в Европарламент / Новости от 26.05.2019 14:43

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА разработал проект масштабной реформы Лиги чемпионов с сезона-2024/25. В основном раунде должны появиться 4 группы по 8 команд вместо 8-ми групп по 4. Также УЕФА хочет ввести систему дивизионов. Клубы будут бороться не только за выход в плей-офф турнира, но и за сохранение места на следующий сезон.

"Жертвовать стабильностью ради выгоды нескольких клубов - не лучшая идея. Я поддерживаю позицию нашей федерации. Ее глава противостоит реформам, которые приведут к худшему. Я обязательно донесу это до президентов ФИФА и УЕФА", - заявил Макрон.

Чеферин на это ответил, что президент Франции смешивает спорт с политикой.

"Мы не позволим политике лезть в спорт. Это неприемлемо и не в юрисдикции Макрона. Это то же самое, если бы я выступал против законов Франции", - приводит АР слова Чеферина.

Читайте также:

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА при помощи аплодисментов

ФИФА в 2018 году получила $1,8 млрд прибыли за счет чемпионата мира в России