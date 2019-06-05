Президент УЕФА осудил Макрона за его слова о реформе Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о реформе Лиги чемпионов. Политик заявил, что будет всеми доступными средствами бороться против изменений в еврокубковом турнире.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА разработал проект масштабной реформы Лиги чемпионов с сезона-2024/25. В основном раунде должны появиться 4 группы по 8 команд вместо 8-ми групп по 4. Также УЕФА хочет ввести систему дивизионов. Клубы будут бороться не только за выход в плей-офф турнира, но и за сохранение места на следующий сезон.
"Жертвовать стабильностью ради выгоды нескольких клубов - не лучшая идея. Я поддерживаю позицию нашей федерации. Ее глава противостоит реформам, которые приведут к худшему. Я обязательно донесу это до президентов ФИФА и УЕФА", - заявил Макрон.
Чеферин на это ответил, что президент Франции смешивает спорт с политикой.
"Мы не позволим политике лезть в спорт. Это неприемлемо и не в юрисдикции Макрона. Это то же самое, если бы я выступал против законов Франции", - приводит АР слова Чеферина.
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