Вратарь "Уфы" отстранен на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков

Вратарь "Уфы" Александр Беленов пропусти два первых тура нового сезона чемпионата России по футболу. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил игрока за неприличный жест в адрес болельщиков.

Беленов "отличился" в переходном матче за путевку в РПЛ против "Томи". Футболисты "Уфы" выиграли первый матч со счетом 2:0, а во втором уступали 0:1. В конце игры уфимцы затягивали время, за что голкипер получил две желтые карточки и был удален с поля.

После матча Беленов показал трибунам средний палец. Этот эпизод не попал в протокол игры, но был опубликован в сети одним из болельщиков "Томи". КДК РФС на этом основании отстранил Беленова, сообщает "РИА".

Фото: vk.com

Читайте также:

В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста Мхитаряна

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА при помощи аплодисментов

"Рубин" отправил Бердыева в отставку

На Украине после матча жестоко избили футбольного арбитра