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Вратарь "Уфы" отстранен на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков

Спорт print

Вратарь "Уфы" Александр Беленов пропусти два первых тура нового сезона чемпионата России по футболу. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил игрока за неприличный жест в адрес болельщиков.

Вратарь

Беленов "отличился" в переходном матче за путевку в РПЛ против "Томи". Футболисты "Уфы" выиграли первый матч со счетом 2:0, а во втором уступали 0:1. В конце игры уфимцы затягивали время, за что голкипер получил две желтые карточки и был удален с поля.

После матча Беленов показал трибунам средний палец. Этот эпизод не попал в протокол игры, но был опубликован в сети одним из болельщиков "Томи". КДК РФС на этом основании отстранил Беленова, сообщает "РИА".

Фото: vk.com

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Темы рпл фк уфа футбол александр беленов
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