В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста Мхитаряна

В Академии футбола Армении была презентована почтовая марка с изображением полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна. В мероприятии принял участие сам футболист. Он подписал несколько марок, сообщает "Sputnik Армения".

Марки были изготовлены в Канаде. Тираж составляет 40 тысяч экземпляров. В Союзе филателистов Армении отметили, что марка станет важным инструментом в популяризации страны.

Мхитарян в Армении выступал за "Пюник". В 2009 году он переехал в донецкий "Металлург", а позже стал игроком "Шахтера". В 2013 году армянина подписала дортмундская "Боруссия", заплатив за него 27,5 млн долларов.

Летом 2016 года Мхитарян стал игроком "Манчестер Юнайтед", а в 2018 году перешел в "Арсенал". В составе сборной Армении футболист провел 82 матча, в которых забил 27 мячей.

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