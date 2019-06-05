В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста Мхитаряна

В Академии футбола Армении была презентована почтовая марка с изображением полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна. В мероприятии принял участие сам футболист. Он подписал несколько марок, сообщает "Sputnik Армения".
Марки были изготовлены в Канаде. Тираж составляет 40 тысяч экземпляров. В Союзе филателистов Армении отметили, что марка станет важным инструментом в популяризации страны.
Мхитарян в Армении выступал за "Пюник". В 2009 году он переехал в донецкий "Металлург", а позже стал игроком "Шахтера". В 2013 году армянина подписала дортмундская "Боруссия", заплатив за него 27,5 млн долларов.
Летом 2016 года Мхитарян стал игроком "Манчестер Юнайтед", а в 2018 году перешел в "Арсенал". В составе сборной Армении футболист провел 82 матча, в которых забил 27 мячей.
Читайте также:
УЕФА запретил "Арсеналу" проводить акцию в поддержку Мхитаряна
В парламенте Великобритании осудили ситуацию с поездкой армянского футболиста Мхитаряна в Баку
Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку из-за карабахского конфликта
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.