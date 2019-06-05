"СКА-Хабаровск" расстался с девятью футболистами

"СКА-Хабаровск" покинули девять футболистов. Контракты с клубом закончились у Олега Алейника, Дмитрия Кабутова, Александра Черевко, Виталия Приндеты и Александра Радченко.



ФНЛ. СКА-Хабаровск – Балтика

Также из команды ушли футболисты, которые находились в прошлом сезоне в аренде. Это Константин Гарбуз, Максим Ненахов, Константин Базелюк и Павел Карасев. Клуб поблагодарил футболистов и пожелал дальнейших успехов в карьере.

"СКА-Хабаровск" в прошлом сезоне занял седьмое место в ФНЛ. Команда на четыре очка отстала от зоны стыковых матчей.

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