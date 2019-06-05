Украинского боксера Усика лишили еще одного титула чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик лишен очередного титула чемпиона мира. Пояс у спортсмена забрал Всемирный боксерский совет (WBC). Решение принято из-за того, что Усик переходит из первого тяжелого в тяжелый вес.



Украинский боксер Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира / Новости от 11.11.2018 05:08

Украинец отказался от защиты титула. WBC назвала его "чемпионом в отпуске". Это позволит Усику выйти на чемпионский бой в любой момент.

Ранее чемпионский пояс Усика лишила Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Формально у спортсмена остались еще два титула - WBO и IBF.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в Москве в июле 2018 года. Он победил россиянина Мурата Гассиева. Всего украинец провел 16 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 16 побед.

В мае он должен был дебютировать в тяжелом весе боем с Карлосом Такамой. Поедино был отменен из-за травмы Усика.

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