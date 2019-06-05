Инфантино переизбран на пост президента ФИФА при помощи аплодисментов

Конгресс ФИФА в Париже переизбрал швейцарца Джанни Инантино на новый срок. Свои обязанности президент организации будет исполнять до июня 2023 года.



Владимир Путин поблагодарил главу Fifa Джанни Инфантино

Выборы состоялись на безальтернативной основе - Инфантино был единственным кандидатом на пост президента. Из-за этого выборы были проведены способом аккламации - члены конгресса поддержали кандидата аплодисментами.

Инфантино возглавил организацию в 2016 году после коррупционного скандала с Зеппом Блаттером и Мишелем Платини. До этого швейцарец был генеральным секретарем УЕФА. Большинству футбольных болельщиков он был известен по церемониям жеребьевок еврокубковых турниров.

С подачи Инфантино ФИФА с 2026 года расширит чемпионат мира до 48-ми команд. Кроме того, глава организации предложил отменить ежегодный клубный чемпионат мира и Кубок конфедераций. Вместо этого предлагается проводить чемпионат мира среди клубов раз в четыре года и расширить его до 32-х команд. Пока предложение не было принято из-за позиции УЕФА.

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