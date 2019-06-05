"Автомобилист" объявил о подписании контракта с Дацюком

Хоккеист Павел Дацюк будет выступать за "Автомобилист". Контракт между сторонами рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
Дацюк является уроженцем и почетным гражданином Екатеринбурга. Свою карьеру он начинал в местном "Спартаке", а также в "Динамо-Энергии". В 2000 году перешел в "Ак Барс", а спустя сезон уехал в НХЛ.
С 2001 по 2016 год выступал за "Детройт", с которым дважды выиграл Кубок Стэнли. В НХЛ провел 953 матча, в которых набрал 918 (314+604) очков. В плей-офф отыграл 157 поединков, в которых заработал 113 (42+71) очков.
За это время провел два сезона в России - в московском "Динамо" и ЦСКА. В 2016 году подписал контракт со СКА, в котором провел три сезона и завоевал Кубок Гагарина.
В составе сборной России становился чемпионом мира и олимпийских игр. Провел за команду 91 игру, забросил 22 шайбы и сделал 58 результативных передач.
Читайте также:
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.