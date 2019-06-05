"Автомобилист" объявил о подписании контракта с Дацюком

Хоккеист Павел Дацюк будет выступать за "Автомобилист". Контракт между сторонами рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.



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Дацюк является уроженцем и почетным гражданином Екатеринбурга. Свою карьеру он начинал в местном "Спартаке", а также в "Динамо-Энергии". В 2000 году перешел в "Ак Барс", а спустя сезон уехал в НХЛ.

С 2001 по 2016 год выступал за "Детройт", с которым дважды выиграл Кубок Стэнли. В НХЛ провел 953 матча, в которых набрал 918 (314+604) очков. В плей-офф отыграл 157 поединков, в которых заработал 113 (42+71) очков.

За это время провел два сезона в России - в московском "Динамо" и ЦСКА. В 2016 году подписал контракт со СКА, в котором провел три сезона и завоевал Кубок Гагарина.

В составе сборной России становился чемпионом мира и олимпийских игр. Провел за команду 91 игру, забросил 22 шайбы и сделал 58 результативных передач.

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