Клуб КХЛ подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли

Клуб КХЛ "Йокерит" подписал контракт с финским голкипером Анти Ниеми. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба команды.



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Нием выступал в Финляндии по 2008 год за клуб "Пеликанс", после чего уехал за океан. В НХЛ он играл в составе "Чикаго Блэкхокс", "Сан-Хосе Шаркс", "Даллас Старз", "Питтсубрг Пингвинз", "Флорида Пантерз" и "Монреаль Канадиенс".

В лиге провел 464 матча, в которых одержал 242 победы. Процент отбитых бросков - 91,2. В 2010 году в составе "Чикаго" завоевал Кубок Стэнли.

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