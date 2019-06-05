ФИФА в 2018 году получила $1,8 млрд прибыли за счет чемпионата мира в России

ФИФА в 2018 году получила доход в размере 4,641 млрд долларов. Главный источник поступления средств - чемпионат мира, который состоялся в России. Турнир стал самым прибыльным в истории организации.



ФИФА признала чемпионат мира-2018 в России лучшим в истории / Новости от 26.10.2018 17:19

Прибыль ФИФА в прошлом году составила 1,814 млрд долларов. Резерв организации увеличился до 2,750 млрд долларов, хотя три года назад составлял только 1 млрд, говорится в отчете ФИФА.

В целом за три года доход ФИФА составил 6,421 млрд долларов. 83 процента от этой суммы были заработаны на ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 прошел в 11-ти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Калининграде. Средняя посещаемость одной игры составила 47 тысяч человек.

Турнир выиграла команда Франции, обыграв в финале Хорватию со счетом 4:2. Сборная России дошла до четвертьфинала, уступив хорватам.

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