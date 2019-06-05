Валуев в Челябинске сыграет с чиновниками в футгольф

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев 8 июня посетит Челябинск. В этом городе политик сыграет с местными чиновниками в футгольф.
В соревнованиях примут участие команды Законодательного собрания области, правительства, Челябинской гордумы, администрации города и другие. Валуев продемонстрирует чиновникам мастер-класс по этому виду спорта.
В январе 2018 года футгольф получил признание от минспорта России. Международная федерация футгольфа была создана в 2012 году. Валуев является представителем этого вида спорта в России с 2015 года.
Футгольф - смесь футбола и гольфа. Соревнования проводятся на полях для гольфа и по правилам этого вида спорта. Отличие от гольфа - спортсмены играют футбольным мячом, который бьют ногами.
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