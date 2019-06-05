"Рубин" отправил Бердыева в отставку

Казанский "Рубин" отправил в отставку главного тренера Курбана Бердыева. Решение принято руководством клуба из-за неудовлетворительных результатов команды, сообщает "Бизнес Online".



«Анжи» сыграл вничью с казанским «Рубином» / Новости от 26.11.2018 14:13

Руководители клуба посчитали, что зарплата Бердыева не соответствует требованиям. Специалист получал за сезон 3 млн евро. Клуб возглавит другой специалист, имя которого будет названо позже.

Бердыев работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год, после чего ушел в "Ростов". Вернулся в Казань специалист в 2017 году, но прежних успехов не имел.

Тренер привел команду к двум чемпионствам - в 2008 и 2009 годах. Кроме того, казанцы успешно выступали в Лиге чемпионов. Всего под руководством Бердыева "Рубин" провел 478 матчей.

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