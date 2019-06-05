На Украине после матча жестоко избили футбольного арбитра

Матч чемпионата Закарпатья по футболу завершился грандиозным скандалом. В матче "Карпаты" (Дубовое) - "Поляна" победа досталась гостям со счетом 2:1. Фанаты хозяев решили, что результат несправедлив, выбежали на поле и избили арбитра встречи.



Избиение арбитра на Закарпатье

Матч обслуживал Валерий Шкура. По информации Федерации футбола Закарпатья, в избиении принял участие один из работников "Карпат". Материалы дела переданы в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), клуба предстоит разбирательство.

В украинском футболе это не первый подобный случай. Только в этом году уже случалось избиение арбитра. Болельщики набросились на арбитра Дениса Резникова после матча второй лиги "Нива" (Тернополь) - "Полесье" (Житомир).

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