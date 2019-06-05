Владелец "Спартака" против расширения чемпионата России до 18 команд

Владелец "Спартака" Леонид Федун выступил против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов. Ранее с таким предложением выступили на заседании исполкома РФС.



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Организация создала рабочую группу, которая проанализирует возможные варианты расширения. Затем выводы экспертов будут переданы на рассмотрение в РФС, РПЛ и клубам.

За расширение выступают несколько команд. Так, президент "Урала" Григорий Иванов считает, что сейчас команды перегружены матчами, в которых футболистам нужно играть только на победу. По его словам, из-за этого команды выступают излишне рационально.

Леонид Федун считает, что расширение ничего не даст с экономической точки зрения. Два лишних домашних матча не помогут клубам зарабатывать больше.

"Считаю, что это экономическая глупость. Как будет голосовать "Спартак"? Против", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Федуна.

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