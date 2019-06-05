Владелец "Спартака" против расширения чемпионата России до 18 команд

Владелец "Спартака" Леонид Федун выступил против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов. Ранее с таким предложением выступили на заседании исполкома РФС.
Организация создала рабочую группу, которая проанализирует возможные варианты расширения. Затем выводы экспертов будут переданы на рассмотрение в РФС, РПЛ и клубам.
За расширение выступают несколько команд. Так, президент "Урала" Григорий Иванов считает, что сейчас команды перегружены матчами, в которых футболистам нужно играть только на победу. По его словам, из-за этого команды выступают излишне рационально.
Леонид Федун считает, что расширение ничего не даст с экономической точки зрения. Два лишних домашних матча не помогут клубам зарабатывать больше.
"Считаю, что это экономическая глупость. Как будет голосовать "Спартак"? Против", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Федуна.
Читайте также:
УЕФА признал гол Месси лучшим в Лиге чемпионов
Российские и украинские футболисты подружились на турнире в Братиславе
Переход Головина в "Монако" признан худшим в Европе
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать за кормить чужие народы за русский счет в то время как свой бедствует.