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Источник Правда.Ру

Владелец "Спартака" против расширения чемпионата России до 18 команд

Спорт print

Владелец "Спартака" Леонид Федун выступил против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов. Ранее с таким предложением выступили на заседании исполкома РФС.


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Организация создала рабочую группу, которая проанализирует возможные варианты расширения. Затем выводы экспертов будут переданы на рассмотрение в РФС, РПЛ и клубам.

За расширение выступают несколько команд. Так, президент "Урала" Григорий Иванов считает, что сейчас команды перегружены матчами, в которых футболистам нужно играть только на победу. По его словам, из-за этого команды выступают излишне рационально.

Леонид Федун считает, что расширение ничего не даст с экономической точки зрения. Два лишних домашних матча не помогут клубам зарабатывать больше. 

"Считаю, что это экономическая глупость. Как будет голосовать "Спартак"? Против", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Федуна.

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Темы рпл футбол спартак леонид федун
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