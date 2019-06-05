Дело против Роналду по обвинению в изнасиловании прекращено

Суд Лас-Вегаса закрыл дело против португальского футболиста Криштиану Роналду по обвинению в изнасиловании. В сентябре 2018 года американка Кэтри Майорга подала иск против игрока, заявив, что спортсмен надругался над ней в 2009 году в номере отеля.



Роналду подает в суд на Der Spiegel за обвинение в изнасиловании Кэтрин Майорга / Новости от 29.09.2018 05:21

По словам девушки, позже ей было предложено 375 тысяч долларов за молчание. По сведениям Bloomberg, дело было прекращено в прошлом месяце. На данный момент неизвестно, сделано это было по соглашению или в одностороннем порядке.

Отметим, футболисты не в первый раз попадают в подобные истории. Во вторник "Правда.Ру" сообщала, что в изнасиловании обвиняют нападающего сборной Бразилии Неймара. Футболисту была вручена повестка в суд, но позже стало известно, что девушка, имя которой не называется, заявила, что интимная близость была по обоюдному согласию.

Один из самых известных случаев - дело англичанина Адама Джонсона. Футболист был приговорен к шести годам лишения свободы за связь с 15-летней девушкой. Сам игрок отрицал близость и заявил, что только целовался с потерпевшей, но не знал про ее возраст. За решеткой он провел три года, из-за чего завершил карьеру.

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