Российские волейболистки потерпели пятое подряд поражение в Лиге наций

Волейболистки сборной России проиграли команде Бельгии в Лиге наций. Встреча проходила в бельгийском Кортрейке и завершилась в трех сетах - 25:22, 25:20, 25:22.



Волейбол. Монтрё Волей Мастерс. Женщины. Германия - Китай U23. Телеканал Старт. 22.05.2019 10:10

Россиянки, которые в этом турнире выступают без основных игроков, потерпели пятое поражение подряд. Всего в семи матчах в активе России только одна победа и 3 очка.

Сборная России занимает предпоследнее место в таблице. Хуже выступают только волейболистки Болгарии, на счету которых 1 очко.

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