Российские волейболистки потерпели пятое подряд поражение в Лиге наций

Волейболистки сборной России проиграли команде Бельгии в Лиге наций. Встреча проходила в бельгийском Кортрейке и завершилась в трех сетах - 25:22, 25:20, 25:22.
Россиянки, которые в этом турнире выступают без основных игроков, потерпели пятое поражение подряд. Всего в семи матчах в активе России только одна победа и 3 очка.
Сборная России занимает предпоследнее место в таблице. Хуже выступают только волейболистки Болгарии, на счету которых 1 очко.
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