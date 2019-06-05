Нурмагомедов, подписав новый контракт, стал самым высокооплачиваемым бойцом мира

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на три боя. Конкретные детали договора не разглашаются, но менеджер чемпиона в легком весе Али Абдель-Азиз утверждает, что россиянин теперь стал самым высокооплачиваемым бойцом.



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"Мы очень довольны контрактом. Переговоры с UFC были самыми легкими из тех, что я когда-либо вел. Поверьте мне, он теперь самый высокооплачиваемый боец", — заявил Абдель-Азиз в интервью BJPenn.

На счету Нурмагомедова 27 боев в ММА, в которых он одержал 27 побед. Ранее СМИ сообщали, что Хабиб может провести еще три боя и завершить карьеру с рекордом 30:0.

Первый из боев Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби. Хабиб выйдет в октагон против Дастина Порье, который владеет временным чемпионским поясом в легком весе.

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