Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Нурмагомедов, подписав новый контракт, стал самым высокооплачиваемым бойцом мира

Спорт print

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на три боя. Конкретные детали договора не разглашаются, но менеджер чемпиона в легком весе Али Абдель-Азиз утверждает, что россиянин теперь стал самым высокооплачиваемым бойцом.


Хабиб Нурмагомедов исполняет мечты детей

"Мы очень довольны контрактом. Переговоры с UFC были самыми легкими из тех, что я когда-либо вел. Поверьте мне, он теперь самый высокооплачиваемый боец", — заявил Абдель-Азиз в интервью BJPenn.

На счету Нурмагомедова 27 боев в ММА, в которых он одержал 27 побед. Ранее СМИ сообщали, что Хабиб может провести еще три боя и завершить карьеру с рекордом 30:0.

Первый из боев Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби. Хабиб выйдет в октагон против Дастина Порье, который владеет временным чемпионским поясом в легком весе.

Читайте также: все новости про Хабиба Нурмагомедова

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Что делать, когда затопили соседи?
Православие
Христианин и страдания - кара или испытание?
Птицы
Как научить попугая говорить
Новости Все >
Дело против Роналду по обвинению в изнасиловании прекращено
Источник: МАК подготовил предварительный доклад об итогах расследования трагедии в "Шереметьеве"
КПСС выдвинула в ставропольские губернаторы руководителя учебного центра "Кавказ"
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота - Bloomberg
Российские волейболистки потерпели пятое подряд поражение в Лиге наций
Война РФ с США может начаться на Украине, а не в Сирии - профессор из США
Нурмагомедов, подписав новый контракт, стал самым высокооплачиваемым бойцом мира
Исследование: самые чистые регионы России - Тамбовская область и Республика Алтай
США обвиняют российского пилота в небезопасном перехвате наблюдательного самолета
В США осудили охранника школы, в которой убили 17 человек, за бездействие
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России

Главный латвийский русофоб глава МИД Эдгар Ринкевич захотел развивать "позитивную тенденцию развития экономических отношений с Россией". Что с ним случилось?

Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Технологии
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Новости Украины
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Ближний Восток
Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия - Израиль - США
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову

Зюганов призвал власти, в частности, президента Путина и главу Минобороны Шойгу, "восстать" против сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать за кормить чужие народы за русский счет в то время как свой бедствует.

Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Новости Европы
Власти Финляндии запретили в стране волкособов и шиповник морщинистый
Политика. Новости и аналитика
22% россиян готовы участвовать в массовых акциях с политическими требованиями - Левада-центр
Любовь Степушова Санкции России против Украины введены пока только на словах Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10 Владимир Губарев Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер
Комментарии
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Украинский политолог оскорбил жителей ДНР в эфире "России 1"
США обвиняют российского пилота в небезопасном перехвате наблюдательного самолета
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ