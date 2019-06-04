УЕФА определил лучшие голы прошедшего сезона в Лиге чемпионов. В голосовании на официальном сайте организации приняли участие болельщики.
Четвертое место в споре занял гол полузащитника "Баварии" Арьена Роббена в ворота "Бенфики". Тройку замкнул выстрел хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича по воротам "Тоттенхэма". Второе место занял гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который поразил ворота "Манчестер Юнайтед".
Победителем стал гол Лионеля Месси. Форвард "Барселоны" поразил ворота "Ливерпуля" со штрафного в первом полуфинальном матче турнира. Это не помогло команда - "Барса" в итоге вылетела из Лиги чемпионов.
1 июня турнир выиграл "Ливерпуль". В финале был обыгран "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
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