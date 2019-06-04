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Источник Правда.Ру

Российские и украинские футболисты подружились на турнире в Братиславе

Спорт print

Украинский футболист Иван Литвиненко рассказал, как команда провела товарищеский турнир в Братиславе. В мае сборная Украины для игроков до 18 лет провела матч против сборной России, в котором уступила со счетом 0:1. 

Во время турнира украинцы и россияне жили в одном отеле. По словам Литвиненко, между футболистами сложилась дружеская атмосфера, а разговоров о политике не было.

"Мы об этом даже не думали, сразу нормально общались. Они такие же, как и мы. Жили вместе, кушали рядом, болтали на разные темы, в основном о футболе", - приводит Sports.ru слова Литвиненко.

Литвиненко рассказал, что футболисты вместе проводили свободно время и болели за сборную России на чемпионате мира по хоккею. Турнир проходил в то же время в Братиславе.

"Играли в теннис и бильярд, вместе купались в бассейне. Обменялись контактами. Игроки сборной России смеялись, когда мы общались на украинском. Ничего не понимали, а мы говорили, что это сербский. Они верили", - заявил Литвиненко.

Литвиненко является одним из самых талантливых игроков команды "Днепр-1". Клуб в этом сезоне выиграл соревнования в украинской Первой лиге и вернулся в высший дивизион чемпионата страны.

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Темы футбол россия украина
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