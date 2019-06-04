Переход Головина в "Монако" признан худшим в Европе

Авторитетное издание Goal определило худший трансфер в европейском футболе в прошлом сезоне. Журналисты назвали таким переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" летом 2018 года.
На Головина в клубе возлагали большие надежды, но за 35 матчей он забил только четыре гола и сделал четыре результативные передачи. За трансфер монегаски заплатили 30 миллионов евро, что является рекордом для российских игроков.
В издании признали, что в неудачном для Головина сезоне могла привести травма, которую он залечивал некоторое время. Этот год стал первым для игрока за границей, поэтому адаптация в новом клубе проходила с трудностями.
Кроме того, "Монако" в целом неудачно выступил в чемпионате Франции. Клуб смог спастись от вылета в последних турах. В Лиге чемпионов команда заняла последнее место в своей группе.
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