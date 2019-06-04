Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров.

Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал".

Нападающий провел в составе сборной России 34 матча, в которых забил 16 мячей. На чемпионате мира-2018 на его счету пять игр и три мяча.

Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Игры состоятся 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде.

Фото: instagram.com

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