Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Дзюба встал в ворота сборной России

Спорт print

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. 

Дзюба встал в ворота сборной России. 403827.jpeg

Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал".

Нападающий провел в составе сборной России 34 матча, в которых забил 16 мячей. На чемпионате мира-2018 на его счету пять игр и три мяча.

Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Игры состоятся 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде.

Фото: instagram.com

Читайте также:

Футболист Головин прокомментировал слухи об уходе из "Монако"

"На "Донбасс Арене" лисы живут". Что происходит со стадионом в Донецке

"Ни за какие коврижки". Футболист киевского "Динамо" отказался ехать в Россию

Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, изменила свои показания

Вратарь ЦСКА на руках вынесла травмированную партнершу с поля

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы футбол евро-2020 артем дзюба сборная россии по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Диета
Пять жиросжигающих продуктов для идеальной фигуры
Ближний Восток
Сирия: война не повод для краха экономики
Новости Украины
"Украинский вопрос" теряет актуальность для новых властей ЕС
Новости Все >
ЦИК: двум партиям грозит штраф за нарушение срока сдачи финансовых отчетов
Переход Головина в "Монако" признан худшим в Европе
Дзюба встал в ворота сборной России
"Мосгаз" рекомендовал не перекрывать стояки во время отпусков﻿
Пользователи соцсетей обсуждают грубые киноляпы сериала "Чернобыль" от HBO
Apple разработает новую беспроводную систему безопасности
Сборная России по баскетболу сыграет с Испанией и Аргентиной перед чемпионатом мира
В КПРФ вслед за "Коммунистами России" осудили игру со Сталиным
В Солнечногорске в День семьи откроют памятник Петру и Февронии
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции

Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.

На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Новости Украины
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Новости Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.

Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
Общество
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Религия
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха

Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.

Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Новости Европы
Власти Финляндии запретили в стране волкособов и шиповник морщинистый
Любовь Степушова Санкции России против Украины введены пока только на словах Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10 Владимир Губарев Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер
Комментарии
"Россия 24" обвинила видеоигру Call of Duty Modern Warfare 2019 в пропаганде США
В Израиле перепутали символ ЛГБТ-сообществ с флагом Литвы
Жириновский: истоки коррупции в России - борьба за элиты
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
В Израиле перепутали символ ЛГБТ-сообществ с флагом Литвы
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
"Украинский вопрос" теряет актуальность для новых властей ЕС
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ