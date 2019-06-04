Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров.
Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал".
Нападающий провел в составе сборной России 34 матча, в которых забил 16 мячей. На чемпионате мира-2018 на его счету пять игр и три мяча.
Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Игры состоятся 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде.
Фото: instagram.com
Читайте также:
Футболист Головин прокомментировал слухи об уходе из "Монако"
"На "Донбасс Арене" лисы живут". Что происходит со стадионом в Донецке
"Ни за какие коврижки". Футболист киевского "Динамо" отказался ехать в Россию
Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, изменила свои показания
Вратарь ЦСКА на руках вынесла травмированную партнершу с поля
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.