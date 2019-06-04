Сборная России по баскетболу сыграет с Испанией и Аргентиной перед чемпионатом мира

Сборная России по баскетболу примет участие в товарищеском турнире перед чемпионатом мира. Игры пройдут в китайском городе Нинбо. Команда встретится со сборными Аргентины и Испании, сообщил глава РФБ Андрей Кириленко в интервью "РИА Новости".
Чемпионат мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На первом групповом этапе команда встретится со сборными Аргентины, Нигерии и Кореи.
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