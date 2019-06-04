Звездный фигурист Шома Уно может перейти к российскому тренеру

Звезда Японии и всего фигурного катания Шома Уно собрался менять тренера. Ранее 21-летний спортсмен занимался у японского специалиста Михоко Хигути. На своей странице в Instgram Уно сообщил, что с нового сезона будет тренироваться за границей.



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Новым тренером Уно может стать Эттери Тутберидзе, сообщает Japan Times. Журналисты обратились к наставнице олимпийской чемпионки Алины Загитовой, но та отказалась от комментариев.

Уно завоевал серебро на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. На его счету также две серебряные награды чемпионатов мира и два серебра в финалах Гран-при. В прошлом сезоне он катал короткую программу под музыку Антонио Вивальди, а произвольную - под Ванессу Мэй.

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