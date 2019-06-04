"Ни за какие коврижки". Футболист киевского "Динамо" отказался ехать в Россию

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Гусев рассказал о том, как отказал на предложение из России. В 2015 году на него выходил футбольный клуб "Кубань", который предложил выгодный контракт. Тогда за краснодарцев выступал другой украинец Евгений Селезнев.



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"Легко было им отказать, тогда уже ситуация была. Украина - Россия, даже не думал", - приводит слова Гусева tribuna.com.

По словам футболиста, в "Динамо" он зарабатывал неплохие деньги, которых хватало на жизнь. Из-за политической обстановки Гусев не мог поехать в Россию.

"Я не мог поехать на тот момент в Россию, ни за какие коврижки. Всех денег не заработаешь", - заявил Гусев.

В составе "Динамо" футболист провел 443 матча, что является третьим показателем в истории клуба. Больше него отыграли только Олег Блохин и Александр Шовковский.

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