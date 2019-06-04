"Локомотив" хочет купить футболиста "Сантоса"

"Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Сантоса" Густаво Энрике. За футболиста железнодорожники могут заплатить 2,5 млн евро, сообщает Sport24.
У игрока в январе 2020 года заканчивается контракт с "Сантосом". Уже в июле он имеет право вести переговоры с другими клубами и заключить предварительный контракт. Если "Локо" и бразильцам не удастся договориться о переходе футболиста летом, то зимой он переедет в Москву бесплатно.
Густаво Энрике на протяжении всей карьеры выступал за "Сантос". 26-летний футболист провел 189 матчей за основную команду, в которых забил 9 мячей. Он вызывался в молодежную сборную Бразилии в 2015 году.
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