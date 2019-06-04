Суд назначил дату заседания по делу Аршавина

Предварительные слушания по бракоразводному процессу бывшего футболиста Андрея Аршавина и его жены Алисы Казьминой завершены. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга назначил основное заседание по этому делу на 24 июня, сообщает "РИА Новости".



Любовницей Аршавина оказалась стюардесса, конфликтовавшая с его женой / Новости от 21.12.2018 09:35

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы жены Аршавина, сообщил, что футболист не желает видеть ребенка и не хочет платить алименты. По его словам, задолженность Аршавина перед женой составляет 1 миллион рублей за четыре месяца. Из-за долга футболисту запрещен выезд за границу.

Ранее Казьмина подала заявление в полицию, в котором утверждает, что супруг угрожал ей тюрьмой. Кроме того, он забрал у жены автомобиль и потребовал 1 миллион евро.

Читайте также:

Футболист Головин прокомментировал слухи об уходе из "Монако"

"На "Донбасс Арене" лисы живут". Что происходит со стадионом в Донецке

Глушаков отреагировал на шутку Урганта о купальниках в Instagram