Рангник вывел "Лейпциг" в Лигу чемпионов и ушел с поста главного тренера

60-летний немецкий специалист Ральф Рангник ушел с поста главного тренера "Лейпцига". Контракт разорван по желанию наставника, сообщает пресс-служба клуба.

Рангник возглавил "Лейпциг" перед началом этого сезона. Он занял с командой третье место в Бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов. К турниру команду будет готовить другой специалист, имя которого назовут позже.

"Лейпциг", который был основан в 2009 году, во второй раз вышел в Лигу чемпионов. В позапрошлом сезоне команда заняла третье место в группе с "Монако", "Порту" и "Бешикташем". В Лиге Европы клуб дошел до четвертьфинала.

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